Los habitantes de pueblo Belén recibieron facturas de UTE por montos que triplican o cuadriplican los valores habituales

El pueblo tiene dos mil habitantes y queda a 90 kilómetros de la ciudad de Salto.

La razón, según les dijeron desde el ente, es que se estimó el consumo en lugar de tomarse, pero deberán pagar la factura y luego gestionar la devolución si corresponde.

El testimonio de dos vecinas:

Elena: Lamentablemente en marzo hemos recibido esa linda sorpresa con el comienzo de clases, UTE hizo un estimativo porque en enero no tomó consumo, para ellos supuestamente está bien pero vino la factura totalmente elevada. A la zona rural todavía no les llegó el recibo, así que no sabemos cuánto les pudo haber llegado. Ni bien vino la factura fuimos a reclamar, se hizo una movilización frente a la oficina de UTE cuando vino el funcionario que viene una vez a la semana. Es otra cosa que pedimos, que agreguen más días. A una compañera le descontaron $150 y a otra le dijeron que le correspondía un descuento de $9. Hay que pagar la factura.

Gladys: Lo que yo quiero acotar es que no puede haber estimativos, a nosotros nos sacaron los contadores de la casa para la calle, quiere decir que ningún perro le va a hacer nada a quien tome el consumo. No queremos más estimativos. En todo el pueblo todo el mundo gastó lo que gastaba siempre, acá hay algo extra que no sabemos de dónde viene. Que vayan y tomen el consumo como corresponde, que no nos agreguen nada.