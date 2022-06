"Los más 'figurines' de Un Solo Uruguay no queremos saber nada con política", dijo uno de los dirigentes del movimiento

"Yo quiero seguir siendo canario que es lo que soy, ovejero, estar en mi rancho y ganándome mi pan con mi trabajo”, apuntó Cabrera.

El movimiento Un Solo Uruguay se reunió este sábado con el Frente Amplio. Pero más allá de ese encuentro, su Mesa Nacional abordó varios temas, incluida la posibilidad que se venía manejando de convertir la organización en un partido político, de cara a las próximas elecciones de 2024.

En ese sentido, el dirigente Julián Cabrera dijo que este sábado se “avanzó en el tema”, pero que no se ha tomado una resolución al respecto.

“El tema es que los más, entre comillas, figurines de Un Solo Uruguay no queremos saber nada con política. Yo quiero seguir siendo canario que es lo que soy, ovejero, estar en mi rancho y ganándome mi pan con mi trabajo”, apuntó Cabrera en rueda de prensa.

En ese sentido, el dirigente del movimiento agregó: “El tema es que cuando vemos que una clase política está en un continuo estadio pre-electoral, y cuando vemos que las discusiones reales, serias, de fondo, no se dan… ¡ay, Dios, pobres mis nietos! Cuando la propuesta no es más que endeudarnos… Y la deuda es una irresponsabilidad mayúscula de los adultos, porque le estamos tirando un fardo a nuestros nietos. Lo digo por el Frente Amplio en particular y por la clase política en general, porque en la otra punta, gente que se define teóricamente como liberal, ¿hay algo más contradictorio que la subvención que se hace a las grandes empresas?”.

“Creemos que en su mayoría están con cómo me acomodo yo, mi barrita, mi familia, y al país le voy a sacar todo lo que pueda, y cuando no me dé, me endeudo”, agregó.