"Los ministros no mintieron en el Parlamento; fueron honestos y ajustados a derecho", dijo Maciel tras dichos de la exvicecanciller Ache

"Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión", aseguró el subsecretario.

En el marco de la polémica por el pasaporte uruguayo otorgado al narcotraficante Sebastián Marset y los recientes dichos de la exvicecanciller Carolina Ache al respecto, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, aseguró que los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) no mintieron en el Parlamento durante la interpelación de 2022.

"Se pretende señalar que los ministros mintieron. No se mintió en el Parlamento; fueron honestos y ajustados a derecho. Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión", manifestó Maciel este martes en rueda de prensa. "El eje de la discusión debería ser el decreto de Mujica que es el que permitió darle un pasaporte a Marset, por algo se bajaron las condiciones de no exigir antecedentes en el exterior", agregó.

El subsecretario recordó que fue el Ministerio del Interior el que en la interpelación señaló que hubo comunicaciones de su parte con la entonces subsecretaria, dando las fechas de esas comunicaciones y el motivo por el cual se comunicaban.

"Eso se ventiló expresamente, si alguien hubiera querido mentir no lo hubiéramos dicho en el Parlamento como se dijo. Se le dio toda la información a la oposición. Las conversaciones que tuve con ella (por Ache) no están vinculadas a la emisión de un pasaporte", afirmó.

Este lunes la exvicecanciller Ache dijo en Desayunos Informales que los ministros, al momento de la interpelación, sabían de los chats sobre "el peligroso narco".

Ache dijo que tanto Bustillo como Heber sabían al momento de la interpelación sobre el contenido. "Yo no miento en el Parlamento. Nunca dije que no sabía quién era Marset. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de los chats entre Maciel y yo", afirmó la exvicecanciller.

En ese sentido, señaló primero que los chats que muestran sus conversaciones con Maciel no se filtraron a la prensa sino que ella los aportó a la Justicia.

Además, Ache apuntó que cuando Maciel le escribió por WhatsApp "no dio detalles de por qué hacía la pregunta sobre Marset". "Él sí tenía información sobre la investigación que había, yo esa información no la tenía", apuntó. "Cuando recibo los mensajes de Maciel, me hizo consultas puntuales por vía informal. Hay maneras formales de hacer los planteos", agregó, y cuestionó la "forma" de ese mensaje.