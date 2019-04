Los negocios con Venezuela volvieron al centro del debate parlamentario

El ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, informó en el Parlamento las gestiones que hace su cartera ante el gobierno venezolano, para el cobro de deudas por parte de empresas uruguayas.

Por su parte, el diputado blanco Rodrigo Goñi afirmó que hay empresas que están siendo embargadas y en riesgo de cierre, cuando “el que debería ser embargado es el presidente de la República”.

“La aventura de Venezuela empezó a cobrar sus cuentas ahora y empezó a cobrar sus muertos, en la medida que hay empresas que van a cerrar”. “A partir de que el presidente Vázquez dijo ‘exporten’ y les dio garantías de cobro, muchas empresas en Uruguay invirtieron, exportaron, y no cobraron. Y hoy esas mismas empresas están recibiendo embargos y ejecuciones del propio Estado, cuando al que debería embargarse y ejecutarse es al presidente de la República”.

El ministro Guillermo Moncecchi hizo un racconto de las gestiones que realizó su cartera ante el gobierno venezolano, que acumula 34 millones de dólares a julio de 2015. A diferencia de Goñi, el ministro dijo que no le consta que haya empresas que estén por cerrar.

“Yo no tengo constancia de casos que estén con riesgo de funcionar, salvo el caso de Urutransfor, que ha manifestado que tiene problemas, yo no puedo decir si hay riesgo o no. Nosotros no tenemos identificada esa situación”.

“Hicimos un raconto histórico de las gestiones que se hicieron ante el gobierno de Venezuela para la gestión de esa deuda, cómo se ha avanzado y cómo han sido los pasos”.