"Los niveles de condena caerán": los reparos de un fiscal de Homicidios con el aumento de penas que impulsa el gobierno para los asesinatos

"Es sabido que quien se propone cometer un delito no piensa en el castigo sino en ser o no atrapado. En esa ecuación, tendrá mayores posibilidades de no serlo, y por ende de mayores estímulos", consideró Carlos Negro.

El fiscal de Homicidios Carlos Negro manifestó en las últimas horas su postura contraria al aumento de penas para los asesinatos propuesto por el Ministerio del Interior en la Rendición de Cuentas que comenzará a ser discutida en el Parlamento en los próximos días.

Tal como se informó este domingo, la cartera de seguridad pretende que la pena mínima por un homicidio intencional pase a seis años de prisión y la máxima a 18. Actualmente la condena para este tipo de figura es de dos a 12 años.

En primer lugar, Negro menciona que el recurso de aumentar las penas "es ineficaz" para "solucionar problemas de seguridad pública".

Para él, una de las "consecuencias más terribles sería la imposibilidad de celebrar procesos abreviados", la herramienta que tiene la Fiscalía y la defensa para alcanzar un acuerdo y que el delincuente asuma su culpabilidad y, a cambio, obtenga una pena menor. En caso que no se llegue a un juicio abreviado se debe realizar un juicio oral y público que lleva -habitualmente- varios meses.

"Los homicidios son de los delitos donde más resistencia a declarar sienten los testigos. Hacerlos transitar el juicio -cuando se logran penas muy razonables en abreviados- se traduce en ausencia de prueba. ¿Quién gana al final del día? La amenaza, la violencia y la impunidad. Los niveles de condenas (hoy ya bajos) caerán inexorablemente y la cantidad de crímenes violentos seguirá sin darse cuenta de cambios puramente normativos", argumentó el fiscal.

En este camino, aseguró que no hay "ninguna" ventaja que justifique "tal riesgo". "Es sabido que quien se propone cometer un delito no piensa en el castigo sino en ser o no atrapado. En esa ecuación, tendrá mayores posibilidades de no serlo, y por ende de mayores estímulos", cerró.

El proyecto

Desde el ministerio explicaron a Telemundo que la idea del artículo 145 que se presenta en la Rendición de Cuentas es que haya proporción con otros delitos graves donde las penas son mayores. Especifican, por ejemplo, que la rapiña tiene una pena de cuatro a 16 años de cárcel y el copamiento de ocho a 24.

Por otra parte, el Ministerio del Interior busca incluir un nuevo agravante en los homicidios. El artículo 146 del proyecto de ley establece la creación del agravante para castigar delitos vinculados al narcotráfico que cuentan con vilipendio de cadáver, mutilación, desmembramiento o incineración de un cuerpo.

Un homicidio intencionado con agravantes puede tener una pena de entre 10 a 24 años y con agravantes muy especiales entre 15 y 30 años de cárcel.

Los informantes consultados indicaron a Telemundo que las modalidades delictivas han cambiado y que los narcotraficantes apuntas a incinerar o mutilar cuerpos con la finalidad de entorpecer la investigación y apuestan a castigar esta conducta para que no siga extendiéndose.