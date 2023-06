Los nueve puntos de la capital en los que la IM le solicitó al Ministerio del Interior que coloque cámaras de videovigilancia

En la misiva se indica que la comuna se compromete a realizar la poda y colocar iluminación nueva en donde sea necesario.

La intendencia de Montevideo entregó este lunes una carta al nuevo director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, en la que solicita la instalación de cámaras de vigilancia en nueve sitios de la capital.

Los puntos detallados son el entorno del Complejo Sacude, en Casavalle, el barrio Santa María de Piedras Blancas, Barrio Los Milagros, Barrio Primero de Mayo, La Boyada, Verdisol, Parque Cauceglia, 19 de Abril y Cuarenta Semanas.

Además, en la misiva se indica que la comuna se compromete a realizar la poda y colocar iluminación nueva en donde sea necesario.

La solicitud se fundamenta, según la carta —firmada por el prosecretario general de la intendencia, Daniel González— en la necesidad de “un Estado más presente en los barrios”, y los puntos señalados surgen del relevamiento hecho en el territorio por los equipos de la comuna y del diálogo con la ciudadanía.

El fin de semana, la intendenta Carolina Cosse había adelantado que enviaría una carta con ideas de dónde colocar algunas de las 2.000 cámaras nuevas con las que cuenta el ministerio.

En esa oportunidad, además, Cosse afirmó: "No sé cómo (al gobierno) no le da vergüenza" criticar al Frente cuando "no están embocando una" en seguridad.