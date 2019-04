Los precandidatos Ernesto Talvi y Daniel Martínez mantuvieron un encuentro en la sede de Ciudadanos

En redes sociales Talvi bromeó y escribió que quiere “tenerlo como jefe de la oposición”; Martínez lo tomó con humor.

El encuentro no había sido anunciado y la foto sorprendió en redes sociales. El precandidato colorado y el frenteamplista juntos, en la sede política del primero.

“Vino Daniel Martínez de visita y es una alegría”, escribió Talvi. Celebró el encuentro, dijo que “sería buena cosa para la salud del sistema” que ganara la interna frenteamplista, y remató: “Sería bueno tenerlo como jefe de la oposición”.

“Esta bien. No hay que perder nunca el humor, así que… Yo podría decir que ‘ojalá él también esté en la oposición’. Es humor, es parte de lo que es tener un buen relacionamiento”, sostuvo Martínez.

Estrictamente sobre el encuentro, Martínez simplemente dijo que “intercambiaron puntos de vista”.

“Sabemos que no pensamos lo mismo. Tenemos visiones diferentes, pero tener la capacidad de poder conversar perteneciendo a partidos políticos distintos, teniendo matices, y los dos reivindicando la democracia y el valor de la República me parece que es algo que el país no puede perder”, agregó.