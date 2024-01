"Los problemas de seguridad, aquellos que los resolvían con la frase 'se terminó el recreo', no se solucionaron", dijo Pereira

El presidente del Frente Amplio llamó a los partidos políticos a un "diálogo real".

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que hay un problema "importante" de seguridad en el país y llamó a los partidos políticos a un "diálogo real".

"Los problemas de seguridad, aquellos que los resolvían con la frase 'se terminó el recreo', no se solucionaron. Aparecen cuerpos calcinados, descuartizados, estamos en una situación de violencia enorme y cuando no se puede resolver un tema no hay que decir 'lo resolví'", expresó Pereira en diálogo con Telemundo.

A su vez, indicó que (Nicolás) Martinelli es un ministro "de la transición". "Ojalá lo haga lo mejor posible, pero está claro que no está haciendo cambios profundos", apuntó.

Pereira llamó a un "diálogo real" por este tema. "Hemos sido tolerantes con los miembros del Ministerio del Interior que han dicho que el Frente Amplio no quiso firmar el documento que presentó (Diego) Sanjurjo y en realidad no lo firmó Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, el PERI y el Frente Amplio porque no se permitió negociar ni dialogar. Los partidos llevaban un documento y el gobierno traía la síntesis, eso no es negociar", remarcó.

En ese sentido, señaló que si se quiere tener tener "un diálogo serio" tiene que ser "en el primer año" de gobierno. "Tiene que asentar las políticas para los próximos tres o cuatro períodos, tiene que ver por dónde van a ir las políticas sociales que complementen a las políticas de seguridad pública", afirmó.