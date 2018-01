Así se expresó el expresidente:

Si existe, hay que reconocerlo, ponerlo arriba de la mesa, discutir con él y hablar. En el Ejecutivo hay de todo, al presidente le vienen chiquitas, grandes, medianas, todo entreverado. No importa, pero a la realidad hay que darle su lugar.

Los productores que vivieron las vacas gordas ¿por qué no guardaron para bancar hoy? ¿Por qué viajaron tanto y compraron? Le están reprochando al Estado lo que no hicieron ellos, empezá por casa, después pedí. Porque si tuviste tiempo de guardar, de vacas locas, ahora venís a pedir a los otros lo que tu no hiciste. La paja se ve en el ojo ajeno.