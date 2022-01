"Los propios guardavidas se dieron cuenta" de que el paro fue una "irresponsabilidad", dijo Antía

El intendente de Maldonado se pronunció sobre el conflicto en el sector. Dijo que "la solución vino rápido" luego de que la comuna pusiera sobre la mesa dos convenios que se estaban incumpliendo.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se refirió este miércoles al conflicto entre la comuna y la Asociación de Guardavidas de este departamento, que ya se resolvió.

"Los propios guardavidas se dieron cuenta" de que el paro del domingo pasado fue "un acto de irresponsabilidad", afirmó en rueda de prensa en Florida, donde se reunieron los jefes comunales de los partidos que integran la coalición de gobierno.

Antía dijo que ante la actitud de los funcionarios municipales, la intendencia tuvo "la voluntad y la actitud de buscar un acuerdo para que se restableciera el servicio".

El intendente de Maldonado dijo que su administración "no echó para atrás" al mantener el pago por presentismo. "Sanciones no vamos a dar, pero los días que no trabajaron no se los vamos a pagar porque no les corresponde. Eso está claro, y ellos se dieron cuenta de que no lo podían exigir", afirmó.

Antía sostuvo que al adoptar esta medida y no descartar otras, los guardavidas estaban incumpliendo dos acuerdos firmados con la Administración de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). "Podían caer todos los otros acuerdos, que fue una de las cosas que a la horade la negociación la intendencia puso sobre la mesa", indicó.

"La solución vino rápido", apuntó el intendente.

El conflicto en el sector se produjo a partir de la caída de casetas que costaron US$ 14.000, según el gremio, y que resultó en el politraumatismo de dos trabajadores.