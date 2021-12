"Los síndicos deben renunciar": funcionarios de Casa de Galicia están en conflicto y piden que el MSP vuelva a intervenir

"Es lo mismo que tener un barco sin capitán, y encima no conoce nada de barcos", indicó la presidenta del gremio de trabajadores, Flor Costanzo.

Los Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia entró en conflicto a primera hora de este martes por los aguinaldos que la institución debe a los trabajadores, y en rechazo a la conducción de los síndicos que la Justicia designó, Júpiter Pérez y Fernando Cabrera, tras descartar la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El gremio pide que la cartera vuelva a tomar las riendas de la institución por ser la máxima autoridad sanitaria del país, y por haber "desplazado" a las autoridades "legítimamente electas" en los comicios de Casa de Galicia. El MSP intervino el centro asistencial en octubre, pero esta decisión fue revertida por un fallo judicial más adelante.

Jorge Bermúdez, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), señaló a Telemundo que a partir de la intervención de los síndicos "hay casi un desgobierno" en Casa de Galicia. Los funcionarios aseguran que por decisión de Pérez y Cabrera, la institución está sin dirección técnica. "Es lo mismo que tener un barco sin capitán, y encima no conoce nada de barcos", indicó la presidenta del gremio de trabajadores, Flor Costanzo.

Según Bermúdez, desde el comienzo los síndicos "han tenido un choque permanente con los trabajadores y no tienen ningún conocimiento del funcionamiento de una institución de salud". La situación de "permanente deterioro" de la calidad asistencial "confluyó" en los salarios y aguinaldos impagos de los trabajadores, afirmó.

El dirigente señaló que en su momento "el gobierno desplazó a las autoridades legítimas y estableció una intervención en función de irregularidades que señala que ha constatado desde la anterior intervención, que es una discusión que todavía está por darse". Luego de eso comenzó a haber diálogo entre los trabajadores y las interventoras designadas, según el gremio, con los pilares de defender las fuentes laborales, el salario y la calidad asistencial.

"Sorpresivamente un juez resuelve que hay que desplazar en función de las leyes concursales a las autoridades que designó el Poder Ejecutivo a través de las firmas del ministro de Salud Pública y el presidente de la República", señaló Bermúdez.

"En un momento Pérez nos dice que si lo estamos molestando mucho va a cerrar Casa de Galicia, como si este señor creyera que tiene suficiente poder para borrar de un plumazo más de 100 años de mutualismo en Uruguay. Nos parece un despropósito que nunca llegamos a escuchar, incluso en los períodos más críticos de la salud", denunció Bermúdez.

"Como FUS, con la más absoluta responsabilidad decimos: debe haber autoridades que sepan cómo manejar una mutualista, por lo tanto los síndicos deben renunciar. Debe hacerse cargo de esta institución el MSP, que es la autoridad sanitaria del país y que fue la que decidió desplazar a las autoridades legítimamente constituidas en Casa de Galicia a través de las elecciones de la institución. Y tercero, se debe pagar a los trabajadores la totalidad del aguinaldo que les corresponde al mes de diciembre", afirmó Bermúdez.

Tras haber entrado en conflicto, los trabajadores se reunirán en asamblea para determinar qué pasos darán si no hay cambios. "La perspectiva que puede haber es de un enfrentamiento y un choque que no deseamos, pero la responsabilidad hoy recae sobre dos personas: los síndicos. Además, (en) la Justicia que los nombró en una decisión que entendemos nosotros que es totalmente equivocada", afirmó Bermúdez.

Según Costanzo, Pérez también les dijo: "Pago si tengo plata y si no, no pago nada". "No tienen gestión, no tienen conducción. No saben lo que es un centro de salud, no saben manejar trabajadores. Ellos manejan deudas y acreedores, no salud y trabajadores, y por eso la problemática que estamos teniendo", expresó.

Según la dirigente, el diálogo con las interventoras del MSP "era más que fluido a cualquier hora del día ante cualquier situación".