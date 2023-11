¿Los uruguayos ya no precisarán visa para entrar a EE.UU.? La respuesta de Lacalle

"No quiero adelantar tiempos, pero me parece que estamos por muy buen camino", apuntó el presidente.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este martes que está "muy cerca" el acuerdo para que los uruguayos ingresen a Estados Unidos sin visa.

Las negociaciones con dicho país buscan mejorar las condiciones de ingreso de algunos productos de Uruguay a ese mercado. Es, por ejemplo, el principal comprador de las exportaciones uruguayas en tecnología. Sin embargo, incluyen aspectos no comerciales, como la posibilidad de ingresar sin visa a Estados Unidos.

"No quiero adelantar tiempos, pero me parece que estamos por muy buen camino y que debería de ser inminente, pero cuando no depende de solo un gobierno veremos a ver cuando se llega", manifestó Lacalle en relación a la posibilidad de que los uruguayos ingresen sin visa al país norteamericano.

Por otra parte, el mandatario habló también sobre la reunión que acordaron tener con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, que aún no tiene fecha. Dijo que confía en los encuentros "mano a mano".

"Es muy importante, cuando empieza un gobierno, hablar de las cuatro o cinco cosas puntuales que tenemos que acordar con Argentina. Tiene que ser una reunión tranquila. Si el hombre está en plena transición no es cuestión de ponerse pesado, es cuestión de tenerla cuando los dos estemos preparados", apuntó.