Los vecinos de Flor de Maroñas padecen la falta de agua y aseguran que persiste la baja presión

Este lunes se restableció el servicio de agua potable en la zona de Flor de Maroñas, donde vecinos denunciaron que estaba interrumpido desde hace días.

La ola de calor que se registra desde hace días, encontró a los vecinos de Flor de Maroñas sin agua potable.

Para ellos, la poca presión en el agua o incluso la interrupción de este servicio de forma diaria es una realidad que padecen desde hace años.

Sin embargo cuentan que este verano la situación se agravó cuando no salía ni una gota de agua durante casi todo el día.

“Desde la 11:00 de la mañana hasta las 20:30 o 21:00 abrís la canilla y no sale una gota de agua en la parte de más al fondo. Hay un poquito de agua en el frente, pero no se puede bañar, no se puede cocinar. Es un problema que viene hace años pero este año empeoró”, contó un vecino.

Este lunes, luego de realizar reclamos públicos, el agua volvió aunque con baja presión y en algunos casos aún no hay servicio dentro de las viviendas.

“No tiene la fuerza suficiente, no llega al fondo. Llega hasta unos treinta metros de la calle, para que llegue al fondo hay que esperar hasta las nueve de la noche que venga con más fuerza para poder utilizarla en el fondo”, relató otro de los vecinos de la zona.

Uno de ellos explicó que la única canilla que tiene agua es la que está junto al contador, en el jardín de la casa. “Adentro de la casa olvídese, acá tenemos una canilla que tiene poco pero tiene. Cuando llega a la otra canilla a veinte metros ya sale muy poca y después hacia el tanque o las otras canillas, olvídese”, expresó.