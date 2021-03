Lucía Alonso: "Es muy importante desacelerar los contagios sin generar más daños"

La epidemióloga, integrante del GACH y asesora de la OPS conversó sobre los números de la pandemia en el país, datos que fueron los más altos desde el comienzo de la emergencia sanitaria.

Análisis de la situación actual de la pandemia en el país

La incidencia de los últimos días es de la más alta desde que comenzó la epidemia en el país. Lo clasificamos de muchas formas. Desde el GACH y la OMS utilizamos el nivel situacionales que tiene dos grandes parámetros. Uno es para saber la situación desde el punto de vista epidemiológica, y otra es la capacidad de respuesta. En el caso de Uruguay estamos en un nivel situacional tres que implica una transmisión intensa, pero con capacidad aún restante de respuesta, con riesgo de colapso si no cambian los factores que hacen que la transmisión cambie.

Hay regiones que han tenido claras dos olas. En el caso de Uruguay es muy difícil, no existen libros de epidemiología que nos permitan ver una ola u otra. Nuestra apreciación es que no llegamos a cerrar una primera ola antes de comenzar este ascenso, por lo que podría considerarse parte de la primera. No cambia mucho en términos de toma de decisión. Lo importante es saber qué se hace en este contexto epidemiológico y agregando este factor que no había sido tenido en cuenta tanto previamente que es cuál es la capacidad de respuesta efectiva y no solo a nivel país, sino también de manera local. No todos los países se comportan igual en el interior. Es importante definir estos niveles situacionales con el mayor nivel de segregación posible. En Rivera se diferencia de otros departamentos que no tienen un problema real o situación de estrés. Es importante definir estos niveles y actuar en consecuencia. Las medidas que son efectivas las conocemos. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlas para lograr que efectivamente se cumpla. En el nivel tres hay que reforzar las medidas para evitar otras restricciones que sean disruptivas para la sociedad.