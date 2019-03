Lucía Topolansky aseguró que se trabaja en reserva por una salida a la crisis de Venezuela

La vicepresidenta de la República dijo que a una negociación no se le puede poner un plazo.

Este jueves el diario El Observador asegura que hay molestia del gobierno de México con Uruguay. Afirma que mientras el Grupo de Contacto que integran Uruguay y la Unión Europea ha hecho varias gestiones el denominado Mecanismo de Montevideo, que integran nuestro país y México no avanza.

Lucía Topolansky sostuvo:

Uruguay apostó todas las fichas a la paz, por eso se metió en dos Mecanismos, México no se metió en los dos. El primero que es el que hacemos con la UE, la delegación fue e hizo todo lo que se tenía que hacer.

Hay zonas de reserva si no no habría documentos desclasificados. El otro ha venido funcionando más lento, a una negociación no se le puede poner plazos así y menos frente a situaciones complejas. Una lucha se pierde cuando se abandona.