Lucía Topolansky dijo que no le consta que se haya manejado la renuncia del ministro Danilo Astori

Así habló la vicepresidenta, Lucía Topolansky:

Yo no estoy enterada de lo que haya planteado. Más allá de eso, hay una cosa que cuesta explicar y que se entienda. El Frente no es un partido con la estructura de un partido, si no tiene la estructura de un frente.

Si nuestro eje es unidad en la diversidad, y la palabra diversidad no es casualidad, quiere decir que en todos los temas hay diversas miradas y de esas diversas miradas se construyen las salidas. Fuimos por un camino que contempla el abanico enorme de propuestas y preocupaciones y vamos saliendo de un tema.

Pero esto no quiere decir que con esto solucionemos la seguridad social. La seguridad social para un país sin crecimiento poblacional va a tener que ser realizada en un tiempo corto. Nosotros ya le avisamos a la oposición cuando empezó el proyecto de cincuentones que no lo íbamos a abrir en el Senado.