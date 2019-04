Lucía Topolansky evitó referirse a las críticas que Raúl Sendic les hizo a Tabaré Vázquez y Danilo Astori

La vicepresidenta dijo que en su caso, ella no hace campaña criticando sino que hace campaña con propuestas.

Topolansky: “Yo no soy de las personas que hago campaña criticando a tirios ni a troyanos, ni a los míos ni a los otros. Hago campaña con propuestas, así que no te voy a contestar”.

Anoche, el ex vicepresidente responsabilizó al presidente Vázquez por el manejo de las “actas de Gavazzo” y la demora en enviarlas a la justicia.

Sendic: “El presidente siempre tiene responsabilidad. Porque depende de él leer o no leer los expedientes y fundamentalmente si los tiene que firmar. Por lo tanto, siempre tiene responsabilidad”.

Y también respondió a las afirmaciones del ministro de Economía, Danilo Astori, respecto a que la corrupción había llegado al Frente Amplio.

Sendic: “No me nombró, pero estoy seguro que se refería a mí, por lo tanto no le voy a esquivar el bulto a esta situación. Me parece lamentable”.

La vicepresidente insistió en no hacer comentarios: “No voy a hacer ningún comentario porque yo en la campaña electoral lo que trato de hacer son propuestas, no comentarios sobre compañeros ni personas”.