Así lo explicó la vicepresidenta de la República:

El decreto del Gobierno del presidente Batlle lo redactó Leonardo Costa y es absolutamente correcto. Se le podría poner categoría de ley, no hay ningún inconveniente, yo personalmente no tendría ningún inconveniente. Creo que es ponderado y va al corazón del problema. El Estado tiene que alcanzar Intendencias, empresas públicas, la administración central, los tres Poderes, etc.