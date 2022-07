Luego de suspender administración de dosis en niños, juez Recarey afirma: "No hay atentado alguno a la libertad de vacunación"

Su fallo "no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores", afirmó el magistrado.

El juez Alejandro Recarey, que el jueves ordenó la suspensión de la vacunación anticovid en el caso de menores de 13 años, divulgó este viernes un comunicado en el que defendió su decisión y afirmó que "debe quedar bien en claro que no hay atentado alguno a la libertad de vacunación".

La decisión del magistrado -que provocó rechazo entre los expertos médicos y el anuncio de apelación del Poder Ejecutivo- provocó que desde el jueves los niños entre cinco y 13 años no puedan acceder a dosis contra el Covid-19. Recarey en su sentencia indicó que hay dos "condiciones" que se deben cumplir para que revierta su postura.

"La Sentencia señala que ningún gobierno puede firmar contratos secretos, en el desconocimiento de la opinión pública, atinentes a puntos que puedan implicar riesgos a los derechos humanos de la población. En ningún caso ni con particulares, ni con empresas nacionales, ni con empresas extranjeras", planteó en el comunicado que divulgó este viernes.

Su fallo, indicó, no prohíbe la campaña de vacunación sino que la "suspende con carácter provisional y temporario".

También planteó, añadió, que "aún en hipótesis de no obligatoriedad, debe informarse todo acto médico. Vale decir, para el caso, que se divulgue la composición de las sustancias que se inoculan; y sus riesgos y efectos adversos ya comprobados a nivel nacional e internacional".

Recarey dijo que se tiene que especificar que "los preparados tienen solamente autorización provisoria de emergencia" al momento de vacunar.

Afirma, por otro lado, que su fallo "no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores".

La sentencia, agrega en tanto, "también mandata que el Estado a hacer estudios propios, independientes, sobre la calidad de los medicamentos que se importan. No correspondiendo que para ello se esté, simplemente, a las manifestaciones del fabricante".

Para Recarey el hecho de que la vacunación en Uruguay no sea obligatoria y dependa de la decisión de los responsables de los menores "no libera al Estado de confeccionar el debido consentimiento informado. Obligatoria o no, optativa o no, el gobierno debe siempre y en cualquier caso presentar toda la información a la persona interesada, extremo que hasta ahora no se estaba cumpliendo".

"Por último se aclara que el fallo prevé que ni bien el gobierno cumpla los niveles de transparencia que se le imponen, deberá reanudarse inmediatamente la vacunación", finaliza el texto.