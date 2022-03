Luego que Uruguay no condenara invasión rusa en la OEA, Bustillo ofreció su renuncia: "Lo descarté de plano", dijo Lacalle

"Nunca se me cruzó por la cabeza", dijo el presidente.

El pasado fin de semana se generó una polémica luego que se conociera que Uruguay no había adherido a la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Ucrania. El viernes la delegación uruguaya en la OEA no firmó la moción respaldada por 24 de los 34 miembros permanentes, que condenaron "enérgicamente" la "invasión ilegal, injustificada y no provocada" de Ucrania por parte de Rusia.

Luego de conocida la noticia, el presidente Luis Lacalle Pou intervino y dio instrucciones para que Uruguay se sumara a esta moción. Días más tarde, consultado al respecto en rueda de prensa, el mandatario dijo que se trató de un "error" del canciller Francisco Bustillo.

Este jueves, consultado al respecto durante la entrevista que concedió a Telemundo, Lacalle Pou dijo que "todos los ministros desde el día que entran saben que la puerta es de entrada y de salida".

Agregó que "en el caso del ministro Bustillo tengo una relación de muchísimos años", y dijo que, tras este episodio, el secretario de Estado le ofreció su renuncia. "Lo descarté de plano", comentó, y agregó: "Nunca se me cruzó por la cabeza".