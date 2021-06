Lugano elogió a Valverde, lamentó la falta de "gestión moderna" en el fútbol uruguayo y criticó al VAR

"Hace tres años que lo puteo en Brasil, lo veo tan anti fútbol", dijo el ex capitán sobre el VAR.

El ex capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, visitó la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, a raiz del lanzamiento de una línea de vinos y declaró contra el árbitro asistente de video (VAR): "Hace tres años que puteo al VAR en Brasil y no puedo más, lo veo tan anti fútbol, tan mal utilizado".

El exfutbolista consideró que "le saca emoción", pero además "no trae justicia" porque "hay una interferencia externa permanente y cualquier jugada es revisable". Afirmó que quienes chequean las jugadas es "gente que nunca jugó al fútbol, que nunca va a entender lo que es un movimiento, un desplazamiento a gran velocidad, cambiar de ritmo, un contacto".

"Es un mamarracho, mal pensado o por lo menos mal utilizado", sentenció.

Consideró que Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, "está llamado a ser el gran líder futbolístico de esta generación" en la selección, hecho que "está demostrando en la Copa" América. "Creo que tiene un nivel futbolístico muy elevado, muy por encima de lo que es la media del fútbol, ojalá que pueda tener esa continuidad y ese liderazgo futbolístico también desde el punto de vista grupal", afirmó Lugano.

El ex capitán aseguró que por el momento no se dedicará a la dirección técnica, a pesar de hizo el curso de entrenador. "Hoy no tengo la paciencia para esa rutina de nuevo, de todo el día que te marquen la agenda, estar solamente en aquel círculo que estuve 20 años. Hoy necesito más libertad, para emprender otras cosas, lo necesito como persona", sentenció. Aunque afirmó: "Me imagino que en unos años me picará el bicho y veré".

Lugano consideró que el fútbol uruguayo está "muy atrasado", y que si bien "tiene la cultura que China no puede comprar, que Catar nunca va a poder cimprar, que Estados Unidos no puede comprar", a eso "todavía no consiguió colocar la gestión moderna del fútbol actual".

Apuntó que Brasil es "el más próximo a Europa que tiene América" en cuanto al desarrollo del fútbol. "Creo que la responsabilidad de Brasil hoy es hacer que el resto del continente crezca junto a él, sino la copa Libertadores no tiene gracia", expresó.

El buen nivel de la selección uruguaya lo explica porque trabaja "haciendo las cosas muy serias, muy ordenadas, con procesos como el que Tabárez lideró, con muchos objetivos, con mucha coherencia, que una derrota no haga tambalear todo, con gente capacitada, y así competimos. Por lo menos competimos, y a veces ganamos", dijo.

En cuanto a la inminente salida del Maestro Óscar Washington Tabárez como entrenador de la selección uruguaya y su posible sucesor, Lugano dijo: "Es un tema que está bien que esté en el tapete y se vaya manejando y hablando de nombres, porque va a pasar obviamente y en breve", pero sugirió que se debería discutir más adelante: "Vamos a ser campeones del mundo en Catar y después elegimos sucesor".