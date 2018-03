Luis Almagro dijo que actúa en la OEA con la ética política que le enseñó José Mujica

Esto fue lo que dijo Luis Almagro a Telemundo.

Yo hago lo que debo hacer como secretario general de la OEA, y me hago plenamente responsable política y personalmente de lo que hago. Mujica es definitivamente la persona que me enseñó eso, creo que yo estaba siendo muy fiel a mi maestro en ese sentido, de tomar una posición conforme a los principios y valores éticos que yo defiendo y cómo me enseñó él a entender la política. Le estaba mostrando coherencia y respeto y hasta entiendo a su propio disgusto de alguna forma. Soy completamente del MPP, no soy de ningún otro grupo. Fui ministro de Relaciones Exteriores de Mujica por cinco años. Nadie me puede decir a mí políticamente dónde debo estar y dónde no. En la política siempre voy a estar en el Movimiento de Participación Popular mientras exista y mientras exista yo. Es un compromiso mucho más trascendente que las declaraciones que pueda sacar la dirección nacional o una orgánica del Movimiento.