Luis Almagro escribió una dura carta al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio al que acusa de “falta de ética”

Sostiene que en el proceso tuvo las mismas garantías que los presos políticos venezolanos o cubanos

El secretario general de la OEA acusó de “inmoral” al Tribunal de Conducta Política del FA que lo juzgó por declaraciones sobre la posibilidad de una intervención armada en Venezuela por la crisis humanitaria.

Sostuvo que en realidad “lo hacen para evitar hablar del hambre del pueblo venezolano y de los venezolanitos que mueren de desnutrición infantil”.

“Cuando la verdad no es admitida dentro de una organización significa que su construcción política se está edificando sobre la mentira y la falsedad. (…) ¿Con qué moral me vienen a juzgar los que no son capaces de dirimir la democracia del autoritarismo y los derechos humanos de la conveniencia política?”, se pregunta Almagro.

Y continúa preguntando “por qué una dictadura tiene más derechos que su propio pueblo según los criterio del FA y del TCP”.

Califica al FA como una colectividad que esconde las respuestas y la verdad. Y concluye que los separan principios fundamentales: “ustedes están parados en la defensa de la dictadura venezolana y sus violaciones a los DD.HH. y de una dictadura arcaica y fracasada”.

Se queja además en la carta que tuvo “las mismas garantías que un preso políticos en Venezuela o Cuba”. Los acusa de no haberle trasladado la denuncia ni la acusación, ni dar vista de los testimonios o medios de prueba o al menos haberlo enterado de las conclusiones.

Sostiene además que el tribunal solo puede juzgar a frenteamplistas que ocupen cargos de confianza políticos o de gobierno.