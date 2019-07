Luis Lacalle Pou dijo que hace un año y medio pensaba en Beatriz Argimón como compañera de fórmula

En entrevista con Telemundo, el candidato nacionalista dijo también que "hay que cambiar el chip del gobierno de partido único".

La primera consulta que recibió Lacalle Pou fue sobre la elección de Beatriz Argimón como candidata a vicepresidenta. “Surgió hace un año y medio con dos personas de mi confianza. Beatriz que en el directorio empezó a mostrar capacidad negociadora y disposición a escuchar”, expresó. Además aseguró que la designación en la noche de las internas respondió a que “el plan A era darle certeza a los uruguayos, que el Partido Nacional diera cuatro pasos hacia adelante”.

“Para nosotros lo importante es el país, el instrumento es el Partido Nacional. Si cada uno asume la responsabilidad se podrá tener mayor o menor relación personal, pero el instrumento hay que cuidarlo”, dijo el precandidato sobre la relación entre los sectores de su partido. Dijo que se saludó con todos los precandidatos tras su victoria, incluido Sartori. “Aunque la efusividad del saludo dependió del candidato”, expresó. También dijo que no escuchó los abucheos al precandidato en su llegada al Directorio del Partido Nacional. “Yo no escuché los abucheos, me lo contaron porque yo llegué después. Pero no fueron mayoritarios”, dijo.

Consultado sobre si existió nerviosismo por la aparición de Sartori y cómo mostraban las encuestas la interna nacionalista, Lacalle Pou fue contundente: “Nunca temí por mi candidatura. No me gusta hablar de las empresas encuestadoras pero yo hay números en los que creo y otros en los que no creo. Nadie crece 18 puntos ni baja 18 puntos en un mes”.

¿Qué bandera no está dispuesto a negociar en un gobierno de coalición? “No debería ser la actitud, deberíamos ir por lo que estamos de acuerdo. No quiero encontrar las diferencias, voy a buscar las coincidencias. Hay que sembrar el camino que necesariamente tenemos que encontrar”, sentenció. Fue consultado sobre Manini Ríos, pero respondió genéricamente: “Yo tengo diferencias con muchos partidos, trato de buscar las coincidencias. Obviamente si las diferencias son irreconciliables, no habrá coincidencias”.

También habló sobre el gobierno de coalición: “Hay que cambiar el chip del gobierno de partido único y el chip del gobierno de partidos fundacionales. El próximo gobierno va a ser multicolor”.

“En la diversidad vamos a encontrar la fortaleza. Desde mi punto de vista el gobierno que viene va a ser el gobierno con más espalda política y con más espalda popular. Eso ayuda a tener más coraje y te obliga a no equivocarte”, sentenció.

También se refirió a la llamada del presidente Tabaré Vázquez, que lo llamó para felicitarlo: ” “Fue muy bien. Duró lo que dura una charla formal. No hablé en los últimos cinco años. Yo intenté reunirme con él pero no tuve suerte”. También especuló con la posibilidad de que Vázquez le entregue el mando el próximo marzo. “A mí no me cabe la duda que si hay una transición va a ser a la uruguaya, claramente Vázquez es un republicano, va a ser civilizada”.

Sobre la posibilidad de debatir con Daniel Martínez, dijo que lo hará y está a disposición y además dijo que si bien no son amigos, tiene buen trato con el ex intendente.

Sobre el final de la entrevista, el candidato nacionalista nombró a tres personas que consideró “fundamentales” y que estarán al frente de ministerios. Son Azucena Arbeleche, al frente del Ministerio de Economía, Pablo Bartol al frente del Ministerio de Desarrollo y Pablo Da Silveira al frente del Ministerio de Educación.