Luis Lacalle Pou dijo que Tabaré Vázquez “no está presente en los temas difíciles del país”

El precandidato del Partido Nacional se encuentra de gira por el interior.

En Fray Bentos reiteró que el gobierno de Tabaré Vázquez no tiene rumbo y que para mejorar hay que practicar una política proactiva.

Al principio dijimos que no tenia agenda, después al no tener agenda no tiene rumbo, y después no está, en los temas difíciles el presidente no está. No hay un ejercicio de la autoridad, que esté arriba del timón, sostuvo Lacalle Pou.

Creo que la Policía es un gran instrumento que tiene el país, lo que hay que hacer es darle respaldo, respaldo moral y jurídico. Si gana el Partido Nacional se le terminó el recreo a la delincuencia, agregó el precandidato.