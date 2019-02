Luis Lacalle Pou: “Tiene que haber un Gobierno que sea firme y se anime a ejercer la autoridad”

El legislador blanco estuvo recorriendo localidades en el departamento de Maldonado.

El precandidato blanco Luis Lacalle Pou realizó un acto en la pequeña localidad de Pueblo Garzón. Estuvo acompañado de los legisladores Álvaro Delgado y Javier García, entre otros. Así se expresó el líder del sector Todos:

Hay sociedades que fueron muy violentas y hoy son sociedades pacíficas. ¿Vamos a aceptar que nuestros hijos vivirán en una sociedad más violenta? No estoy dispuesto. No lo demuestra la tendencia histórica ni otras sociedades. Tiene que haber una señal muy clara del Gobierno: el que hace las cosas bien, tiene que ser cuidado y el que hace las cosas mal tiene que ser castigado. No puede ser.

Nos criamos en una sociedad de estímulo y castigo. ¿Cuándo dejó de ser importante? Tiene que haber un Gobierno que sea firme y se anime a ejercer la autoridad. Para eso, tiene que haber una Policía con el respaldo del presidente de la República, del ministro del Interior y tenemos que tener un presidente que no se borre y se haga cargo de las cosas buenas y malas.