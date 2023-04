Luis Suárez y Santi Maratea se unen para colaborar con Fede, la niña uruguaya con un gen mutado que requiere un tratamiento millonario

"No me da el pecho para contener tanta emoción! Vamos nosotros, los sudacas, los rioplatenses demostrando que verdaderamente somos hermanos", agradeció el padre de la niña.

El delantero uruguayo Luis Suárez y el influencer argentino Santiago Maratea se unieron para ayudar a la niña Federica Rodríguez, que precisa un millonario tratamiento. Federica, de un año y medio, tiene un gen mutado, una circunstancia especialmente rara que le genera un retraso a nivel motor y le hace padecer convulsiones.

"A mi me llega esta causa por Luis Suárez, que me manda un mensaje diciéndome si podría ayudar a esta chica. Le dije: 'querido Luisito, si lo hacemos juntos, de una. Me dijo 'dale, hagámoslo juntos'", contó Maratea en una historia que subió en las últimas horas a su cuenta de Instagram.

El argentino se popularizó en los últimos años justamente por armar colectas para diversas causas, algunas de ellas solidarias. Al momento cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram.

Maratea contó que fue "un bardo" (complicación) poder armar una cuenta en Argentina para dos personas uruguayas, pero que se logró y que la colecta de fondos comenzará este jueves.

La noticia fue replicada por la familia de Federica a través de la cuenta de Instagram: "Si señoresss. Es nuestra Fede. Vamos Santi Maratea, Vamos Luis Suárez".

"Gracias a Luis Suárez, Santi Maratea Confirmó que lo que posiblemente sea su última colecta, será para Nuestra Fede! No me da el pecho para contener tanta emoción! Vamos nosotros, los sudacas, los rioplatenses demostrando que verdaderamente somos hermanos", agradeció desde su cuenta de Twitter el padre de la niña, Javier Rodríguez.

La historia de Fede fue presentada meses atrás y ha conmovido y generado innumerables actividades y eventos de recaudación de fondos para ayudar a la pequeña, que precisa un millonario tratamiento.

La mutación de gen que padece es especialmente rara en el mundo. Según dijeron, por medio de una organización de padres con niños con mutaciones genéticas están en contacto con seis familias (cuatro de Estados Unidos, una de Italia y otra de Canadá) que tienen mutación de este gen. "Tienen mutación en ese gen, no la mutación de Fede. La de Fede, su reporte dice que es la única en el mundo. Si bien es el mismo gen, varía en diferentes lugares del gen o de diferente forma", contó meses atrás Lucía Riestra, madre de Fede, a Telemundo.

La niña ha estado internada en CTI en más de una ocasión y sufre convulsiones. "El punto de inflexión fue su cumpleaños. Lo pasamos en el sanatorio. Fueron los amigos y la familia. Tenemos un montón de apoyo y estoy convencido que lo vamos a lograr", dijo su padre.

Los padres pretenden que la niña sea sometida a una terapia que "desmutaría el gen" y le permitiría tener una "vida normal". Sin embargo, este tratamiento aún no fue diseñado.

La primera etapa sería el testeo del tratamiento. Llevará unos dos años y precisan US$ 500.000 para que alguien la realice. Una vez recaudado ese monto y superado ese primer obstáculo, pasarán "a la etapa de la fabricación", que es cuando deberán "negociar con alguna farmacéutica" para realizar el tratamiento. Esta segunda fase no tiene un costo determinado, dado que deberá ser negociado con el laboratorio.

Los padres aseguraron que el conocimiento que se genere con el tratamiento ayudaría a curar a otra cantidad de niñas -esta mutación solo afecta a mujeres- y sería otro paso "en la cura del Alzheimer, del Parkinson infantil y del cáncer".

Cómo colaborar

Cuenta BBVA en pesos o dólares: cuenta 20997469, a nombre de Lucía Riestra.

Cuenta Prex en pesos o dólares: 478464, a nombre de Ricardo Rodríguez

Cuenta BROU en pesos: 00124635200001 a nombre de Ricardo Rodríguez

En este link de Mercado Pago.