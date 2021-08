Madre de joven asesinada por su pareja: "Me arrancó a mi hija de 18 años, una persona que estudiaba, que quería vivir"

Telemundo dialogó con los padres de la joven de 18 años asesinada por su novio, de 17 años, que se entregó y está detenido.

Una joven de 18 años fue asesinada este jueves por su novio, de 17 años, de varias puñaladas. Él se entregó en la seccional 20 de Canelones, acompañado por su madre, y quedó detenido luego de confesar el crimen.

Los padres de la adolescente denunciaron en paralelo el hallazgo de su cuerpo sin vida en uno de los dormitorios de la casa que compartían. Telemundo dialogó con ellos en la mañana de este viernes.

"No tengo palabras porque eran novios desde hacía meses, él era un gurí bueno", dijo la mujer entre lágrimas. Y más adelante agregó: "Me arrancó a mi hija de 18 años, una persona que estudiaba, que quería vivir".

La madre contó cómo encontró a la víctima. "Yo no abrí la puerta porque los dejo en la intimidad, jugando un jueguito. Abro la puerta porque salta la llave de la luz y me encuentro con mi hija en el suelo, toda apuñalada", dijo.

Para el padre de ella, el joven no había mostrado ninguna señal de que se podría dar este desenlace. Dijo que no consumía drogas u otras sustancias, porque si no no lo hubiera dejado entrar en su casa, pero ahora cree que "debía tener algún bache en la cabeza", que "algún problemita mental tenía".

"Aparte el gurí me decía que me quería como una madre, que yo era re buena y la verdad es que nos ha impactado", comentó la mujer, que aseguró que el joven se entregó apenas ella lo llamó.

"La Justicia en este país ¿sabés lo que es? A una golondrina hay que dejarla suelta, como no tiene 18 va a ser como un menor", reprochó el hombre. El asesinato, posible femicidio, se resolverá mediante juicio oral y los padres quieren estar presentes. Sin embargo, la madre subrayó que no hay forma de compensar la pérdida de su hija.

El padre destacó a la víctima como "una persona hermosa, sensible, buena".