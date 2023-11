Malestar en diputados de la coalición por ausencia de compañeros a la hora de votar artículos sobre financiamiento de partidos políticos

Si bien la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, no pasó al Senado por falta de diputados a la hora votar el articulado.

Diputados de la coalición manifestaron malestar por la ausencia de sus compañeros de bancada en sala, que impidió votar completamente los artículos del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos.

"No se votó porque había legisladores que no estaban en sala", expresó el diputado del Partido Independiente Iván Posada y agregó que para él fue "una irresponsabilidad".

Consultado sobre si le había molestado la ausencia, el diputado respondió: "Por supuesto, porque yo creo que el período de gobierno tiene todavía cosas bien importantes por delante, esta era una de ellas, una de las más importantes para todo el sistema político, y me parece que nos merecíamos tener la representación de toda la bancada de gobierno", añadió.

En la misma línea, el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que es una situación que se ha dado "en forma reiterada" dentro de la coalición. "Son cosas que no tienen que suceder, terminamos perdiendo una votación por un voto", expresó.

"Esperamos poder reconsiderar este artículo específico en la próxima sesión, el 5 de diciembre, porque entendemos que es de acuerdo a derecho", apuntó.

Por su parte, el diputado frenteamplista Carlos Varela dijo que faltaron diputados de la coalición y no estuvieron a la hora de votar. "Ellos tienen la condición para poder considerarlo, si lo hacen no incumplen ningún acuerdo con nosotros. Esa parte la votaba solo la coalición e iba a salir, pero no salió por responsabilidad de ellos. Si lo reconsideran está dentro de las reglas de juego", subrayó.