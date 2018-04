“Mandamos a nuestros hijos a la escuela y creemos que están seguros, pero ya vemos que no tenemos ninguna seguridad”

Un grupo de padres, cuyos hijos asisten a la misma escuela a la que va el menor que relató haber sido abusado sexualmente por un compañero, se presentó este jueves en el local escolar en reclamo de hablar con la directora para manifestarle su preocupación por la seguridad de los menores.

En este sentido, una madre del grupo de padres de la escuela de Flor de Maroñas apuntó:

“Me parece que como padres merecemos una explicación de lo que pasó en la escuela, sobre este tema de abuso de un menor. La directora nos dijo que nos iba a atender, pero vinimos y no hay nadie. La directora le dio prioridad al paro que hay. Pero como padres merecemos una respuesta.

Mandamos a nuestros hijos a la escuela, creemos que están seguros, pero ya vemos que no. Al no obtener respuesta, la gente si indigna. La prioridad hoy es otra, no el paro.

Queremos saber cómo se sigue de aquí en más. No tenemos ninguna seguridad con nuestros hijos”.