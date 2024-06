Manini criticó a aquellos que enaltecen el artiguismo pero luego con "el puño crispado cantan La Internacional"

"¿Ustedes se imaginan a Artigas adhiriendo a un acto cantando un himno internacional proclamando poderes ajenos a nuestro territorio?", se preguntó el líder de Cabildo Abierto.

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, apuntó contra los dirigentes políticos que "evocan" la figura del prócer José Gervasio Artigas y luego "con el puño crispado cantan La Internacional".

Este miércoles 19 de junio, fecha del natalicio de Artigas, la precandidata frenteamplista Carolina Cosse participó de un acto en Barrio Sur en el que se dedicó a hablar exclusivamente de la memoria del prócer. "Fue el primer prócer en toda América, que dijo por primera vez: 'tenemos que ser independientes'", afirmó.

"Creo que cada uno de nosotros recuerda el día que prometió o que juró la bandera porque también es una manera de llevar en el corazón, entre otras cosas, la educación pública", subrayó.

"Durante muchos años, acá en el Uruguay trataron de que lo olvidáramos. No se lo nombraba en ningún documento, es más se escribían crónicas tachándolo de impostor", dijo sobre Artigas. "Lo importante es que a pesar de todo ese esfuerzo, por ensuciar la imagen de Artigas, porque el pueblo oriental lo olvidara, se fue colando en distintas cosas los conceptos de Artigas y nunca más lo vamos a olvidar", expresó.

Durante un acto, también este miércoles, Manini habló sobre el artiguismo. "Venía escuchando recién en la radio que hace pocas horas se inauguró la casa natal de Artigas acá a pocas cuadras de donde estamos. Nuevamente palabras de artiguismo, evocación al prócer. Ahora los mismos que están ahí, mañana van y con el puño crispado cantan La Internacional, ¿dónde está el artiguismo?", se preguntó. El Partido Comunista es uno de los sectores del Frente Amplio que apoya la precandidatura de Cosse.

"¿Ustedes se imaginan a Artigas adhiriendo a un acto cantando un himno internacional proclamando poderes ajenos a nuestro territorio? Entonces el artiguismo claramente no es solo un discurso, no es una ofrenda floral, no es un homenaje cada 19 de junio, cada 23 de setiembre", reclamó.

Para Manini, "el artiguismo es mucho más que eso, es una forma de entender la vida". Y agregó: "Esa es la esencia de lo que Cabildo Abierto viene planteando desde el principio, revelémonos contra quienes nos quieren mandar de afuera".

Criticó que se quiera enfrentar al hombre con la mujer, a los hijos con los padres y destruir la familia. ¿Qué duda hay de que eso no es espontáneo de nuestro país?, cuestionó. "En cualquier lugar del mundo occidental se levantan las mismas ideas a la vez", enfatizó.

¿Qué duda hay de que eso está organizado con determinadas intencionalidades políticas? Revelarnos contra eso es la esencia del artiguismo y de lo que Cabildo Abierto sostiene y mantiene", cerró.