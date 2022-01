Manini: dichos de Lust sobre torturadores en Cabildo son "un disparate" que "no dijo en serio"

"Nadie hubiera permanecido en el partido sabiendo eso. Indudablemente lo dijo sin sentirlo y no lo dijo con seriedad", aseguró el líder de Cabildo.

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se refirió este martes a los dichos del diputado Eduardo Lust, quien aseguró en una conversación de 2020 divulgada en la última edición del semanario Búsqueda que "la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores".

Durante su audición semanal en Radio Oriental, Manini aseguró que las palabras de Lust son una "barbaridad" y que buscaba "solidarizarse con un integrante de su lista, que fue expulsado de Cabildo Abierto por una notoria inconducta que diera lugar a la intervención de la Justicia”. Las palabras del diputado fueron con el entonces dirigente del partido Adrián Puppo, denunciado por violencia de género.

“Hablé con el diputado Lust, quien me expresó claramente no pensar ni por asomo un disparate como el que dijo. Es claro, como dijo Guillermo Domenech, que el diputado no pudo haber expresado lo que dijo en serio, pues si él lo pensara, no hay explicación para que haya permanecido desde entonces en el partido, y para que no haya realizado la denuncia penal pertinente .Y máxime si consideramos la alta sensibilidad democrática que sabemos tiene y su notoria formación jurídica”, declaró el líder de Cabildo.

Más adelante en su alocución reiteró: "Nadie hubiera permanecido en el partido sabiendo eso. Indudablemente lo dijo sin sentirlo y no lo dijo con seriedad".

Como es habitual ante situaciones en que dirigentes de su partido se ven en el centro de la polémica, Manini apuntó contra los medios y en particular contra Búsqueda.

En primer lugar calificó el hecho de "supuesta noticia" que busca "ensuciar a Cabildo", y aseguró que la grabación fue "vendida a un medio que no tiene impedimentos éticos para publicarla, sin la anuencia de los implicados".

“El argumento que dan estos medios para justificar la publicación de una conversación privada es que se trata de un bien público, un derecho de la ciudadanía a conocer qué opina el funcionario en su intimidad sobre un colega, sobre el gobierno o sobre cualquier otro tema relacionado con la política. ¿Dónde están los que hasta hace poco tiempo se rasgaban las vestiduras sobre el supuesto espionaje en democracia? ¿Qué diríamos si los servicios de inteligencia del Estado, grabaran a los dirigentes políticos?", dijo Manini.

A su vez, agregó que "este tipo de prácticas" son utilizadas por "todos los gobiernos totalitarios" y "terminan destruyendo exactamente lo que supuestamente pretenden proteger: la democracia".