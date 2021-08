Manini dijo que Cabildo Abierto apoyará comisión investigadora sobre Cardoso "si hay algún elemento que lo amerite"

Afirmó que no tiene información suficiente sobre las denuncias, pero "nunca es deseable que un jerarca esté en la picota pública siendo acusado".

El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, afirmó este viernes en radio El Espectador que su partido apoyaría la creación de una investigadora para estudiar las compras directas hechas por el Ministerio de Turismo "si hay algún elemento que lo amerite".

El legislador agregó que cree que "es un buen camino investigar", e insistió: "Si no hay delito, no hay falta, no hay nada que falte la ética, queda demostrado en la propia investigadora".

Sobre cómo afecta las denuncias contra el ministro Germán Cardoso en la imagen de la coalición, el senador afirmó: "Prefiero no opinar, está actuando un partido que es socio, no quiero meterme en la interna". Pero agregó que "nunca es deseable que un jerarca esté en la picota pública siendo acusado".

"Puede ser que esas acusaciones no tengan fundamento, hay que darle la presunción de inocencia. Pero yo creo que no es bueno que se esté en este tipo de aclaraciones permanentemente. Habría que confirmar si hay elementos más allá de lo que todos sabemos", agregó.

En la noche del jueves el presidente Luis Lacalle Pou informó que hasta la reunión que mantuvo el martes con el ministro de Turismo "no había ningún elemento jurídico que indicara que el gobierno debiera tomar una medida". En ese encuentro, el titular de la cartera defendió las compras directas en el ministerio y le presentó un expediente, tras las acusaciones del exdirector del Martín Pérez Banchero.

Este jueves el semanario Búsqueda dio cuenta de nuevos elementos. En ese sentido, "sobre lo que surgió hoy", Lacalle dijo que "como presidente" debe "estar informado de todo y de las presuntas denuncias que se hacen por parte de un exfuncionario" y que escuchará "a quien está involucrado en eso".

"Cuando tome contacto con los elementos ustedes van a tener una opinión del gobierno. En las próximas horas, cuando tenga toda la información, ustedes van a tener, no solo una opinión, si no cuál va a ser la decisión de gobierno", afirmó Lacalle durante una visita al departamento de Flores.