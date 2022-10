Manini dijo que designación de Astesiano fue un "gravísimo error" de Lacalle y que "una opción" es que la custodia vuelva a la Casa Militar

"Cuando estaba la Casa Militar estas cosas eran mucho mas difícil que ocurriesen. Había mucho más profesionalismo", dijo el líder de Cabildo Abierto.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó este jueves al presidente Luis Lacalle Pou por la designación de Alejandro Astesiano como jefe de la custodia presidencial, en lo que consideró un "grave error del presidente" dado que se conocían las numerosas anotaciones policiales que tenía.

"Qué quiere que le diga. Un gravísimo error. Se parte de la base que no tenía antecedentes. (Pero) las anotaciones hasta fueron publicadas. Una persona con esas anotaciones no podía estar en ese cercanía", lanzó en entrevista con Informativo Carve (Radio Carve). "Fue un error grave del presidente. Todos cometemos errores y tampoco hay que horrorizarse", declaró.

Consultado si la custodia presidencial debía volver a estar a cargo de la Casa Militar (que hasta 2005 coordinaba la protección del mandatario junto al Ministerio del Interior), Manini se mostró partidario de analizarlo.

"Por lo menos cuando estaba la Casa Militar estas cosas eran mucho mas difícil que ocurriesen. Había mucho más profesionalismo. Es una opción, es una opción, ¿por qué no? Podrá ser otro tipo de institución para este tema, pero lo que no puede ser es que sean amigos del presidente los que hagan la custodia. Los amigos del presidente, no solo de este presidente, pueden llegar a tener esta desviaciones", argumentó.

La idea de que la custodia presidencial vuelva a la Casa Militar fue propuesta días atrás por el senador blanco Gustavo Penadés, que en declaraciones a Desayunos Informales pidió derogar la medida adoptada en 2005 bajo la primera administración de Tabaré Vázquez.

Días atrás, el líder de Cabildo Abierto había pedido que se investigue "hasta el fondo" si "hay alguien más involucrado" en esta red delictiva a la que pertenecía Astesiano.

El exjefe de custodia presidencial está en prisión preventiva, imputado por colaborar con una red que falsificaba documentos extranjeros con el fin de entregar pasaportes uruguayos.