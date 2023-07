Manini dijo que es "imprescindible que OSE no cobre el agua mientras no sea potable"

"Hoy se habla de la obra sobre el río San José para solucionar tal vez en parte el problema. La pregunta que le surge a cualquier uruguayo es: si eso era solución ¿por qué no se hizo hace meses?", criticó el senador de Cabildo Abierto.

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos volvió a cruzar al gobierno de Luis Lacalle Pou. Esta vez fue en la media hora previa de la Cámara Alta y se refirió a la crisis hídrica que vive el área metropolitana.

"Las víctimas de toda esta situación son los usuarios. No reciben hace buen rato agua potable. Entendemos imprescindible que la OSE no cobre el consumo de agua mientras que mientras el agua no sea potable porque no cumple con una parte del contrato que exige dar agua potable a los usuarios. No puede cobrar esa agua potable mientras no la brinda. Es claro y de estricta justicia", dijo el líder partidario.

Además, el parlamentario planteó que esta crisis "muestra la falta de visión de los gobernantes a largo plazo" y apuntó a las gestiones del Frente Amplio y a la actual de la coalición -que él integra-.

"También hay responsabilidades en la actual administración que ante la agudización del problema climático hasta el día de hoy no ha tomado las medidas necesarias. Creemos que Casupá se debió haber construido, por supuesto que sí, más allá de que podemos pensar que si estuviera construido tampoco habría agua por la crisis", dijo.

El senador también se despachó contra las autoridades del gobierno por la obra sobre el río San José para desviar su caudal hacia el Santa Lucía.

"Hoy se habla de la obra sobre el río San José para solucionar tal vez en parte el problema. La pregunta que le surge a cualquier uruguayo es: si eso era solución ¿por qué no se hizo hace meses? Ahora estamos a contrarreloj, serán 30, 60 y 90 días, pero ya con un daño irreversible para los consumidores del área metropolitana. ¿Por qué no se comenzó a hacer hace seis meses? Todo sabíamos de este problema de seca definitiva de Paso Severino, todos lo vimos venir", dijo.