Manini: "Hay cierta decepción" porque se retrasó el tratamiento de la ley forestal de CA

Aseguró que "no tendría ni que llegar a fin de año" el tratamiento del proyecto en el Senado.

El proyecto de ley que busca limitar las áreas dedicadas a la actividad forestal iba a empezar a tratarse en el Senado este jueves. Sin embargo, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el ministro Carlos María Uriarte pidió una prórroga de 15 para comenzar el estudio.

El secretario de Estado indicó que la cartera está haciendo estudios cartográficos de los suelos, y que le gustaría tenerlos prontos antes de analizar el proyecto, según informó la diaria.

La propuesta del diputado Rafael Menéndez (Cabildo Abierto), que cuenta con el respaldo de todos los legisladores de su partido, obtuvo media sanción en diciembre con los votos de los diputados cabildantes, del Frente Amplio y del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Blancos y colorados se oponen.

Guido Manini Ríos, el senador y líder de Cabildo Abierto, aseguró que su partido se sintió decepcionado por la postergación del trabajo parlamentario. "Molestia no; cierta decepción porque pensábamos que ayer ya se iba a tratar el tema de lleno. Hace meses y meses que estamos discutiendo y hablando del tema", dijo a Telemundo este viernes.

Consultado acerca de una eventual nueva postergación, el excandidato presidencial aseguró: "Seguramente no va a suceder lo mismo porque quedó claro que ya no se puede seguir demorando más". Además dijo que el tratamiento del proyecto en el Senado "no tendría ni que llegar a fin de año".

Manini Ríos también se mostró dispuesto a incorporar cambios que sugiera el Ministerio de Ganadería o los legisladores de otros partidos, siempre y cuando no se pierda la "esencia" de la propuesta.

En 2020, El País informó que el presidente Luis Lacalle Pou tiene previsto votar la ley si prospera en el Senado.

"A veces hay cierta confusión de que nosotros queremos limitar la actividad forestal. No es ese el tema: queremos limitar los suelos que se utilizan para la actividad forestal", dijo Manini Ríos a propósito de las críticas que recibió el proyecto.

El senador también afirmó que Cabildo Abierto no quiere "que se siga plantando en los mejores campos del país", que son "campos que pueden servir perfectamente para otras actividades mucho más rentables" y podrían usarse para favorecer el poblamiento del interior.