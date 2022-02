Manini recomendó cómo responder a opositores que "mienten" sobre la LUC y pidió que la gente no se deje "tratar como idiota"

"Que nadie vote engañado, que nadie piense que hacerle el juego un partido político, a una central sindical, le va a salir gratis. Van a pagar un precio de retroceder", dijo el líder de Cabildo Abierto.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, consideró que el próximo 27 de marzo en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) está en juego "avanzar hacia las soluciones de la gente" o "retroceder".

De gira por localidades de Artigas, advirtió a los votantes de la coalición que "no se dejen mentir": "Que no nos engañen, no nos tergiversen las cosas. Un spot publicitario dice que si gana el No, se va a duplicar el precio del supergás, lo dicen así nomás. En otro spot, que ahora sacaron, dicen que la enseñanza pública se privatiza. Y dicen que se terminó la obligatoriedad. (...) Y no se cambió nada en materia de obligatoriedad. Y como el común de los uruguayos no lee ni va a leer los artículos, queda por esa".

En ese sentido, realizó una recomendación para responder cada vez que un opositor plantea una idea "falsa" en torno a la ley: "A cada uno hay que decirle, 'mostrame en que artículo de los 135 está eso. Dejate de mentir'. Así hay que contestarles de una vez por todas".

"¿Hasta cuándo vamos a dejar que se nos tome el pelo y que nos traten como idiotas? No hay que dejarnos Birlar", insistió el legislador en el acto en la ciudad de Artigas ante unas 100 personas.

Por último, aseguró que se perderán "muchas cosas" si gana el Sí el 27 de marzo. "Todos tenemos que tener conciencia de lo que va a pasar. Que nadie vote engañado, que nadie piense que hacerle el juego un partido político, a una central sindical, le va a salir gratis, que nadie lo crea. Van a pagar un precio, retroceder varios casilleros", manifestó.