Manini Ríos afirmó que el Ejecutivo "a veces tiene avances de gestión inconsultos" y que se evitarían discusiones si la coalición "coordinara" mejor

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, defendió este jueves la actitud de su gobierno ante las negociaciones por la votación en el Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas y volvió a insistir con su idea de que la coalición debería “coordinar” mejor sus acciones.

El último proyecto de Rendición de Cuentas de esta administración volvió a acentuar las tensiones en la interna de la coalición de gobierno. Y es que en la previa de la votación en la Cámara de Diputados, Cabildo Abierto afirmó que si dos de sus planteos no eran tenidos en cuenta no acompañaría el proyecto, por lo que no se habría de aprobar el texto. Sin embargo, tras la mediación de Torre Ejecutiva, finalmente Cabildo accedió a votar la Rendición.

“Uno de los puntos principales es el salario para los militares. Otro es partidas para salud mental de los hospitales Policial y Militar”, explicó este jueves Manini Ríos en diálogo con Desayunos Informales, y agregó que accedieron a votar lo pautado en Diputados porque recibieron “un compromiso desde Presidencia”.

“Con ese compromiso votamos en Diputados. Nuestra propuesta fue hecha hace muchas semanas. Lo que pasa es que a veces hacemos las propuestas con perfil bajo, directamente con las autoridades económicas; y cuando sale a la luz pública, sale ya el día en que decimos que así no vale. Pero no es que ese día se nos antojó, sino que es un proceso de largo tiempo”, agregó Manini Ríos.

Consultado sobre las rispideces con otros partidos, en relación acusaciones de “planteos extorsivos” hechas desde el Partido Colorado, Manini Ríos afirmó que “todo” lo que pidió ese partido para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue “contemplado”.

“Creo que no debería por qué haber esa especie de tironeo, de que si le diste a fulano me tenés que dar a mí. Nuestro pedido es justo, fue promesa de todos los partidos de la coalición, no estamos pidiendo nada raro. Y hay recursos. No es un tema de tipo gurí chico de que si le diste a él me tenés que dar a mí. Claramente se han contemplado pedidos de otros partidos y nosotros lo vemos bien”, apuntó el senador, y agregó que en el tema de la suba salarial para los militares “hubo un ninguneo, una falta de respuesta, y se respondió en el último minuto. Nosotros, con todo, mostramos buena voluntad ante el compromiso de que esto se va a votar en el Senado”.

En este sentido, Manini Ríos también fue consultado sobre la “salud” de la coalición.

“A veces hay avances de gestión inconsultos, a veces son producto de tiempos que Cabildo viene planteando y no se lo considera como el caso de la seguridad pública. Yo varias veces le he llevado al ministro, primero a Larrañaga y después a Heber, un documento con una serie de puntos. Cuando llega el momento de la interpelación a Heber, y no se nos consideró y a veces ni respuesta se dio a nuestros planteos… bueno, tenemos el derecho de plantearlo y decirlo”, dijo.

“Si la coalición funcionara en forma normal de coalición, que se coordinara previamente, que se negociara, que se conversara antes de ir al Parlamento o de hacer público el tema, podría uno bajar los decibeles en la discusión que se da necesariamente una vez que se toma conocimiento. Creo que Cabildo tiene visiones diferentes en una serie de temas y no se priva de hacerlas conocer cada vez que se presenta la situación, y son polémicas a veces. Hay una tendencia a mirar como que esto debilita a la coalición, pero yo creo que la fortalece, le da distintas opciones, le ensancha la base”, agregó.