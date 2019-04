Manini Ríos apuntó contra el presidente Vázquez: “Me sorprende y duele que quiera eludir su responsabilidad”

El excomandante en jefe del Ejército calificó de "canallesca" la forma en la que Vázquez relevó a Jorge Menéndez de su cargo como ministro.

El excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos anunció su precandidatura presidencial por el partido Cabildo Abierto. En la presentación, se refirió a las repercusiones por las actas de los tribunales de Honor militares:

Actores de todos los ámbitos han repetido cosas totalmente falsas. Se ha dicho que el Tribunal de Honor hizo un encubrimiento de Gavazzo cuando realmente hizo lo contrario: condenó a Gavazzo a la máxima pena que se le puede dar a un militar. La separación de la institución y la prohibición de usar el uniforme.

Lo hizo por una causa diferente a la expresada en el artículo (de El País). Era una causa vieja, que ya había sido presentada en la Comisión para la Paz hace unos 15 años, por la cual ya había sido procesado con prisión. Una causa para la cual vino un testigo de Brasil. El Tribunal de Honor consideró que eso no era una causa nueva, que era algo así como una chicana para darle más dilatorias al Tribunal que se venía demorando. Yo mismo hice que el Tribunal siguiera adelante con las actuaciones para que se llegara al fallo, que fue condenatorio. Esa fue una de las grandes tergiversaciones malintencionadas.

Otra es la que habla del ocultamiento de información. No hubo un solo ocultamiento. Yo personalmente le entregué al ministro de Defensa el expediente completo sin que faltara una sola línea. Le comuniqué todos los pormenores y me consta que el ministro le elevó a Presidencia todo el expediente. Tergiversación malintencionada se hizo también del escrito que hice del expediente, que ocasionó mi cese como comandante en jefe. En ese escrito no critico a la Justicia como tal, sino que en determinados casos- que enumero- la Justicia actuó – cito a la exministra Azucena Berruti- como venganza y no como Justicia.

En ninguno de esos casos está mencionado Gavazzo. Hablar de su encubrimiento es una tremenda mentira que se ha repetido una y mil veces. Cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual podrá darse cuenta de que no hubo ni una cosa ni la otra.