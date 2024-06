Manini Ríos consideró "inconducente y con connotaciones que hay que medir" la propuesta de que los militares realicen tareas policiales

"¿Qué estamos esperando para sacarles la máscara, para pararlos en seco cada vez que vengan a prometer, cuando vengan a decir que ellos son los defensores de los más frágiles?", dijo el senador en alusión a lo que entiende como responsabilidad del FA en la inseguridad actual.

El senador y precandidato Guido Manini Ríos reiteró su postura contraria a la iniciativa de que los militares realizan tareas policiales, una propuesta del precandidato nacionalista Jorge Gandini que volvió a estar en el tapete en los últimos días tras el cuádruple homicidio sucedido en barrio Maracaná. El líder de Cabildo Abierto consideró la medida como “inconducente y con connotaciones que hay que medir”.

En Artigas, Manini Ríos encabezó el lanzamiento de la lista 820, agrupación “Ha nacido una esperanza”, que propone la diputación de Irene Moreira por el departamento. Allí rechazó críticas del Frente Amplio en el tema seguridad y los consideró responsables porque gobernaron hasta 2020.

“¿Y el pueblo uruguayo no tiene nada que decir? ¿Mansamente van a hacerle el juego a esta gente? ¿Qué estamos esperando para sacarles la máscara, para pararlos en seco cada vez que vengan a prometer, cuando vengan a decir que ellos son los defensores de los más frágiles? ¿Qué hicieron en los 15 años por la gente que vive en los asentamientos?”, se preguntó Manini Ríos durante su oratoria.

Consultado por la propuesta del patrullaje militar en calles, advirtió que “no se puede desnaturalizar la función de las Fuerzas Armadas”.

“Las Fuerzas Armadas tienen una preparación y mandato constitucional, tienen su armamento y su forma de operar, y eso no se puede perder de vista. Aquellos que hablan de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, primero tienen que tener claro que tienen que asumir la responsabilidad, no sea cosa que después por actuar como actúan las Fuerzas Armadas termine un incidente no deseado, y termine un soldado pagando con su libertad cualquier problema que ocurra. Es importante que quienes hablan en ese sentido asuman toda la responsabilidad que hay que asumir para eso”, afirmó.

“Yo creo que es inconducente y que aparte tiene connotaciones diferentes que hay que medirlas en su momento”, agregó.