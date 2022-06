Manini Ríos dijo que Lacalle "pudo haber sido mucho más contundente" cuando se refirió a su polémica con Colonización

El presidente sostuvo que le "parecen razonables" las explicaciones del legislador de por qué no es colono.

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo en Radio Sarandí este martes que el presidente Luis Lacalle Pou pudo haber sido "más contundente" cuando habló sobre su polémica con el Instituto Nacional de Colonización (INC).

"Pudo haber sido mucho más contundente, pero de todas maneras fueron declaraciones muy prudentes esperando que nadie lo acuse de querer presionar a nadie", manifestó el legislador.

El mandatario dijo el domingo que las explicaciones de Manini Ríos acerca de por qué no es colono le "parecen razonables". De todas formas, sostuvo que "hay que esperar lo que el Instituto de Colonización emana de su directorio".

El líder de Cabildo rechazó de nuevo ser colono luego de que Búsqueda informara que un nuevo informe de la Asesoría Letrada del Instituto Nacional de Colonización confirma que tanto el senador como su esposa y su suegro son colonos.

"Ni yo, ni mi señora, ni mi suegro jamás fuimos colonos", afirmó en conferencia el parlamentario el jueves pasado, luego de la divulgación de la información. A su vez, dijo que los argumentos que esgrimieron son "más que razonables".

Cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento, Manini Ríos votó el artículo 27 que establece que el colono no tiene por qué trabajar "directamente" la tierra si no que puede "supervisar" la labor que allí se desarrolla.

En ese sentido, sostuvo que tiene la "total libertad de votar lo que se me antoje en la LUC porque yo no soy colono, no fui nunca colono ni seré colono". "Es parte del juego político en el cual se quiere acusar y ensuciar", concluyó.