Manini Ríos a favor de que multa al Poder Legislativo la paguen quienes asistieron al velatorio de Larrañaga

El senador de Cabildo Abierto dijo que la sanción del MSP "corresponde y es ajustada totalmente".

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cree que quienes asistieron al velatorio de Jorge Larrañaga deben pagar la multa que el Ministerio de Salud Pública impuso al Poder Legislativo por incumplir los protocolos sanitarios. La sanción tiene un costo aproximado de $ 269.372, y según la vicepresidenta Beatriz Argimón fue motivada por el comportamiento de algunas autoridades.

"Soy totalmente partidario de que la multa no la pague el Palacio Legislativo, que la paguemos los que concurrimos", aseguró a radio Montecarlo Manini Ríos, que asistió a la ceremonia junto con su esposa, Irene Moreira, la ministra de Vivienda.

"Creo que no debería salir del Poder Legislativo, porque en definitiva no es responsabilidad de todo el Poder Legislativo sino de quienes fuimos", agregó.

Para el líder de Cabildo Abierto, la Presidencia de la Asamblea General debería notificar a quienes asistieron para que paguen el monto que les corresponda. "Es bien sencillo", dijo, y señaló que esa compensación se debería hacer "más allá del destino que después se le dé", si bien está previsto que lo recaudado por la multa sea volcado al Fondo Coronavirus.

Por otra parte, el legislador respaldó el accionar del Ministerio de Salud Pública, que está liderado por el también cabildante Daniel Salinas.

"Yo creo que la multa corresponde, es ajustada totalmente. Tiene que hacerse porque, si no, ¿con qué autoridad moral después se le exige a la gente no aglomerarse, sobre todo en algo tan sensible que son los velatorios?", apuntó.

Sobre el velatorio del exministro del Interior, que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos en la mañana del domingo 23, Manini Ríos dijo lo siguiente a radio Montecarlo: "No funcionó el distanciamiento, no funcionó la circulación que debería haber estado prevista, seguramente debido a la gran cantidad de público".