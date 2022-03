Manini Ríos ironizó con que "se enteró por la prensa" que es colono y aseguró que no tiene "nada que aclarar" en el INC

El senador aseguró que "se nota que Cabildo Abierto les preocupa mucho, que yo les preocupo mucho", y consideró que es parte de "una jugada política más apuntando al referéndum".

La semana pasada se dio a conocer una inspección del Instituto Nacional de Colonización (INC) que sostiene que el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el padre de la secretaria de Estado, Roque Moreira, son colonos propietarios.

La información fue publicada el pasado viernes por el semanario Búsqueda y surge de una inspección realizada a pedido del director del Frente Amplio (FA) en el INC, Andrés Berterreche.

Este lunes, durante un acto a favor de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de cara al referéndum del próximo domingo, el líder cabildante fue consultado por los periodistas sobre este tema. El excomandante en jefe del Ejército ironizó que con más de 60 años se enteró "por la prensa que era colono, y peor fue mi suegro que con 91 años se enteró que hace 51 es colono", según consignó Radio Universal.

Ante la pregunta de si efectivamente la familia posee papeles que demuestren la compra del campo, Manini Ríos respondió categóricamente: "¿Y a usted qué le parece? ¿Le parece que podemos tener un campo sin los documentos? Usted me está preguntando como si fuera parte de esta jugada totalmente fuera de lugar".

Agregó que "por supuesto" que tienen los contratos pero entiende que su familia no tiene "absolutamente nada que aclarar" ante el INC. Consideró que todo es parte de "una jugada política más, apuntando al referéndum".

"Se nota que Cabildo les preocupa mucho, que yo les preocupo y van a seguir inventando", finalizó.

En contraposición a las declaraciones del senador, el director del FA en el INC, Berterreche, dijo este lunes que no tiene "ni la más mínima duda" de que Manini Ríos es colono. El expresidente del INC aseguró que está dispuesto a renunciar si se prueba lo contrario.

En una rueda de prensa en el Palacio Legislativo afirmó que los predios en cuestión siguen afectados a la ley 11.029, por la cual se creó el INC.

Luego de que Manini Ríos argumentara en un comunicado divulgado el fin de semana por qué él y su familia no son colonos, Berterreche retrucó: "Para sacar de la afectación de la ley, se necesita una decisión del directorio con los votos de los cinco directores. Tiene que haber cinco y tiene que ser unánime, y no la hay ni para El Palomar S.A. ni para Manini".