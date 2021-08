Manini sobre pedido de renuncia a jerarca Militar: "¿Qué hay de nuevo en ese documento que tantas veces se supo que estaba?"

El senador aclaró que no pone en "tela de juicio" la "pertinencia" del pedido de renuncia de Castellá.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló en conferencia de prensa a la salida de la Comisión de Defensa, donde compareció el ministro de Defensa, Javier García. El principal tema que se trató fue el pedido de renuncia que hizo García al presidente del Supremo Tribunal Militar, el general retirado Daniel Castellá.

Según informó el ministerio, días atrás, "una documentación hallada en el archivo del Ministerio de Defensa Nacional" establece que Castellá estuvo presente, junto a otros oficiales, en el interrogatorio al doctor Vladimir Roslik en abril de 1984 en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos. El interrogatorio terminó con el fallecimiento del doctor por torturas.

"Nosotros no pusimos en tela de juicio la pertinencia del pedido de renuncia y no entramos en el fondo del tema. Lo que sí hicimos algunas preguntas", dijo Manini.

"Indudablemente yo no contradije en ningún momento al ministro, la decisión del ministro desde el punto de vista que el plantea es la apropiada, en ese punto yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento. El cuestionamiento mío es qué hay de nuevo en ese documento que tantas veces se supo que estaba", afirmó Manini.

"Sobre todo por el lado de que siendo este un documento de más de 30 años, una sentencia de 1986, que era sabida a distintos niveles sobre todo de gobierno, de Ministerio de Defensa, de Presidencia y siendo que, en la etapa final de la carrera del general Castellá, estuvo el ascenso a general, a cuatro estrellas y después el nombramiento como presidente del Supremo Tribunal Militar. Fue en períodos donde los ministros Azucena Berruti, Fernández Huidobro, Jorge Menéndez, indudablemente no podían desconocer esa sentencia y ese fallo", agregó Manini.

El senador aseguró que le consultaron "cuál era la opinión del ministro de por qué en ese momento el documento no fue obstáculo para el desarrollo de la carrera de Castellá, que siempre manifestó no haber estado presente en el interrogatorio, por qué otros ministros no pusieron reparos en sus ascensos y por qué ahora surge este documento como algo nuevo, cuando es algo que indudablemente llevaba 30 y pico de años a disposición de distintos niveles de gobierno".