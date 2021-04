Manini sobre Salinas: "Lo respaldamos porque sabemos que está haciendo todo lo posible para salir de esta situación"

Consultado en Desayunos Informales sobre el pedido de renuncia realizado por diputado frenteamplista Felipe Carballo, el senador cabildante respladó la gestión de Salinas al frente del Ministerio de Salud Pública.

Para el senador Guido Manini Ríos, Daniel Salinas está actuando con seriedad y responsabilidad desde el primer día de su gestión. "Fue a Fray Bentos a un lugar donde no iba a recibir aplausos, fue a dar la cara y ponerse a cargo de esa situación tan dolorosa. Creo que en todo su accionar el ministro ha dado muestra de sobra que está a la altura de la situación, creemos que es un ministro muy importante en esta circunstancia. Lo respaldamos porque sabemos que está haciendo todo lo posible para salir lo antes posible de esta situación", sentenció el senador.

Manini destacó los esfuerzos para mejorar la capacidad del sistema de salud, así como también la rápida campaña de vacunación.

Opinó que no se deben implementar medidas que no se puedan cumplir y apeló a la responsabilidad de la gente. "Yo creo que lo que no está a la vuelta de la esquina, como algunos lo quieren hacer ver, es el colapso del sistema. Creo que las autoridades están en control de la situación", dijo Manini.

En el plano económico se posicionó en contra de extender el impuesto Covid al sector privado y opinó sobre la propuesta de Danilo Astori para gravar capitales de uruguayos en el exterior: "Puede ser una propuesta atendible, no sé por qué no lo hizo antes, porque tuvo 15 años. No había pandemia, pero había carencias y necesidades".