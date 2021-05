Manini: "Tengo todo el derecho del mundo de hacer el tweet que se me antoje homenajeando a quien se me antoje"

"No me puse a pensar en la psicopatía que hay, histérica, de que iban a tomarlo como una provocación porque no hice otro tweet antes del otro tema", dijo el senador.

El senador Guido Manini Rios, líder de Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del Ejército, fue consultado este lunes acerca un polémico tweet que publicó el jueves pasado por el Día Mundial de las Abejas, cuando se conmemoraba la Marcha del Silencio.

Manini Ríos dijo en entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal que hay que "mirar la película entera", y recordó que el jueves pasado realizó declaraciones "correspondientes al día, con la seriedad que se tiene que atender un día de recuerdo como es el 20 de mayo".

Dijo que se trata de una "fecha de reflexión que recordaba hechos lamentables que nunca más deberían reproducirse en el país" y subrayó: "No eludí el tema". El legislador agregó que ese día participó del homenaje que se realizó en el Palacio Legislativo a los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, asesinados en el marco del Plan Cóndor en Buenos Aires en 1976. "Le podría agregar que fui de los pocos legisladores que estuvo en ese homenaje. Entendí que era un deber. La fecha no la ignoré, no me pasó inadvertida", insistió Manini Ríos.

"Ahora, tengo todo el derecho del mundo de hacer el tweet que se me antoje homenajeando a quien se me antoje. Si ese día era el Día de las Abejas, de los apicultores, y me han ido delegaciones de apicultores a mi despacho una y otra vez hablándome de la problemática que tienen (…) quiero mandarles un saludo", dijo el senador. Ante la pregunta de por qué publicó ese mensaje en horas de la tarde, cuando las redes sociales comenzaban a llenarse de contenido relativo a la marcha -que, por segundo año consecutivo, se realizó de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19- el legislador respondió que a esa hora recibió a su asesor en temas agropecuarios, que le recordó que el 20 de mayo se celebra el Día de las Abejas.

Manini Ríos añadió: "No me puse a pensar en la psicopatía que hay, histérica, de que iban a tomarlo como una provocación porque no hice otro tweet antes del otro tema". Ante el comentario de que su publicación fue vista como una provocación por muchos, el senador dijo: "Están en un estado de sensibilidad enfermiza que no corresponde. Yo personalmente hice lo que tenía que hacer ese día. ¿Cómo voy a querer provocar?". Afirmó, además, que "hay como una dictadura del pensamiento".