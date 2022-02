Marcelo Abdala solicitó licencia sindical en el Pit-Cnt, tras chocar alcoholizado en Punta Carretas

Cuando llegó la Policía, encontraron que el auto del sindicalista estaba vacío. A unos 20 metros vieron dos personas que caminaban de forma errática y les preguntaron sin ellos habían sido quienes chocaron. Ambos reconocieron que sí.

Horas más tarde, el sindicalista publicó un comunicado en sus redes sociales donde pidió disculpas a "los damnificados directos, a mi familia, a mis compañeras y compañeros del movimiento sindical".

"No tengo excusas que justifiquen mi error. Los duros días que he venido transitando, no me eximen de mis responsabilidades", agrega. Luego afirma que se hará cargo de sus actos y vuelve a pedir disculpas.

"La vida continúa y el camino es largo", finaliza.