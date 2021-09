Marcha de la Diversidad 2021: estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública

Desde el MSP informaron que todavía no recibieron un protocolo de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad, que es la responsable de diseñarlo.

Este viernes 24 de setiembre será la Marcha de la Diversidad 2021 y el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió este lunes un comunicado con una serie de recomendaciones para el evento.

Las autoridades sanitarias sugieren que solo asistan las personas que estén completamente vacunadas contra el coronavirus, es decir que hayan pasado los 15 días luego de la segunda dosis.

Además, recomiendan evitar aglomeraciones, que se utilice tapabocas, se respete el distanciamiento físico para evitar contagios de Covid-19 y que los inmunodeprimidos eviten concurrir a la marcha.

Durante el evento sugieren que los asistentes no compartan mate, bebidas ni comida.

Con respecto al protocolo sanitario para la marcha, desde el MSP indicaron que "la responsable del diseño es la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad, pero, hasta ahora, el protocolo pertinente no ha ingresado a la órbita de este Ministerio". Aclararon que no le compete a la cartera diseñar los protocolos que se utilizan en las distintas actividades, "si no que su rol es recibirlos, revisarlos y realizar los ajustes y recomendaciones pertinentes para optimizar su efectividad".

La semana pasada el ministro Daniel Salinas dijo que iba a aprovechar la rueda de prensa que estaba dando para "pasar mensajes parroquiales" y se refirió a las recomendaciones para quienes concurran a la marcha. En ese sentido, transmitió los puntos que este lunes se incluyeron en el comunicado.