Marcos Otheguy dijo que no fue su intención agraviar a nadie cuando vinculó el homicidio de Felipe Cabral con la campaña “Vivir sin miedo”

El senador dijo que habló con Jorge Larrañaga para explicarle su posición.

Tras el asesinato de Cabral en Punta Gorda el senador Otheguy responsabilizó por el clima de crispación a “campañas promotoras de barbarie, como Vivir sin Miedo”. En respuesta Larrañaga, promotor de la campaña, escribió que esa era una “afirmación descalificante por falsa, irresponsable y antidemocrática”.Es de agraviante y de una “insanía lamentable” agregó.

Larrañaga dijo luego a Telemundo que no había hablado con Oteghuy pero lo hicieron poco después. El senador del Frente Amplio dijo a Telemundo este jueves que ese tipo de campaña termina promoviendo más miedo, más radicalización y más enfrentamiento.

Las declaraciones de Otheguy a Telemundo respecto a la campaña “Vivir sin miedo”:

De lo que estoy convencido es que estas campañas difunden más miedo y resentimiento, no resuelven el problema de fondo y generan más miedo. Estoy convencido que estas campañas no son el camino y que pueden traer consecuencias muy negativas para la sociedad.

No hago juicios de valor, sé que ellos creen que es la mejor solución para el problema pero afirmo que están equivocados. Le dije a Larrañaga que esto no es personal, que mi intención no es agraviar, si alguien se sintió agraviado a mí no se me cae ninguna prenda por pedir disculpas. Este es un debate de ideas.

Uno ve un clima de crispación, el debate en las redes da cuenta de eso. La radicalización del estado de ánimo de los ciudadanos no construye una mejor sociedad, una sociedad más pacífica.