María Julia Muñoz dijo que Luis Lacalle Pou entró al Parlamento por votos heredados de su madre

La ministra de Educación aseguró que el precandidato blanco está en una burbuja por vivir en un barrio privado.

“Es una persona que en el Parlamento no se ha destacado por ideas o proyectos, que tampoco es un hombre que tenga una vida política propia, entró al Parlamento por los votos de su mamá, es un hombre que estudió en una universidad privada, nunca tomó un ómnibus, no sabe sacar un boleto, que no conoce la vida diaria de la mayoría de los uruguayos. (…) Y yo creo que es un problema a la hora de gobernar”.

Muñoz agregó: “Me gusta gente como Tabaré Vázquez que nació en La Teja, que es hijo de un obrero, como Carolina (Cosse) que nació en Villa Española, como (José) Mujica que trabaja en la chacra, gente que sepa lo que es el trabajo duro. ¿Lacalle Pou no ha trabajado? No, nunca tuvo un cargo más de legislador con los votos que tuvo la mamá”.